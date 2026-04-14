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Белорусам предлагают отдыхать в санаториях в кредит, а россиян в них лечат бесплатно

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  • 14.04.2026, 10:54
  • 5,038
Белорусам предлагают отдыхать в санаториях в кредит, а россиян в них лечат бесплатно

Многим нашим соотечественникам такой отдых не по карману.

Кредит «На родныя тавары» теперь можно оформить и для оплаты отдыха в санаториях. Об условиях его предоставления сообщили в пресс-службе Беларусбанка.

Заем доступен для бронирования путёвок в 83 здравницах из 97 действующих в стране. В перечень входят популярные санатории, такие как «Радон» и «Приозерный», а также ряд учреждений, ориентированных на детский отдых.

Что касается стоимости отдыха, спрос на путёвки остается высоким. В санаториях уже открыли бронирование на летний сезон, поэтому тем, кто хочет выбрать лучшие условия, стоит заранее определиться с вариантом размещения.

В среднем в 2025 году стоимость путёвки в стандартный двухместный номер составляла около 131,5 рубля в сутки.

Стоит отметить, что 200 российских военных будут в этом году бесплатно отдыхать в белорусских санаториях. Их отдых оплатят из бюджета «союзного государства».

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