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Леандро Годой: Сказал Лапоухову, что его голевой пас был великолепен

  • 14.04.2026, 11:13
  • 1,172
Леандро Годой: Сказал Лапоухову, что его голевой пас был великолепен

Форвард софийского ЦСКА оценил вклад белорусского голкипера в гол в матче с «Левски» в чемпионате Болгарии.

Аргентинский форвард софийского ЦСКА (Болгария, Д1) Леандро Годой оценил вклад белорусского голкипера Федора Лапоухова в гол в матче с «Левски» (1:1) в чемпионате Болгарии, пишет «Трибуна».

– Я сказал Лапоухову, что его голевой пас был великолепен. Я невероятно рад забить гол в ворота «Левски» в составе ЦСКА и порадовать болельщиков.

Мы снова проявили характер, теперь нас ждет важный полуфинал Кубка Болгарии, и мы снова сделаем все возможное, чтобы порадовать наших болельщиков, – сказал Годой.

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