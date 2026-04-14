Леандро Годой: Сказал Лапоухову, что его голевой пас был великолепен
- 14.04.2026, 11:13
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Форвард софийского ЦСКА оценил вклад белорусского голкипера в гол в матче с «Левски» в чемпионате Болгарии.
Аргентинский форвард софийского ЦСКА (Болгария, Д1) Леандро Годой оценил вклад белорусского голкипера Федора Лапоухова в гол в матче с «Левски» (1:1) в чемпионате Болгарии, пишет «Трибуна».
– Я сказал Лапоухову, что его голевой пас был великолепен. Я невероятно рад забить гол в ворота «Левски» в составе ЦСКА и порадовать болельщиков.
Мы снова проявили характер, теперь нас ждет важный полуфинал Кубка Болгарии, и мы снова сделаем все возможное, чтобы порадовать наших болельщиков, – сказал Годой.