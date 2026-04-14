Как Путин потерял свою венгерскую «мышь» 7 Петр Герасименко, ZN.UA

14.04.2026, 11:12

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Что означает поражение Орбана для Европы и Украины?

Россия потеряла главного союзника в Европе. Партия «Фидес» Виктора Орбана потерпела сокрушительное поражение на парламентских выборах 12 апреля. Эра непрерывного шестнадцатилетнего правления политической силы, превратившей Венгрию в ведущего лоббиста российских интересов на континенте, закончилась.

Это был действительно эпичный разгром, произошедший на фоне рекордной явки электората — 77,8%. Хотя большинство социологов прогнозировало победу правоконсервативной партии «Тиса» во главе с Петером Мадьяром, немногие верили в то, что ей удастся получить конституционное большинство. Дискуссии продолжались в первую очередь вокруг того, насколько существенным будет преимущество оппозиционной партии над «Фидес». Также были сомнения, хватит ли оппозиции преимущества в 10% голосов по пропорциональной системе, чтобы перестраховаться в случае худшего результата на 106 мажоритарных округах. Смешанная система голосования считалась фактором неопределенности, играющим в пользу партии власти.

Не полностью исключали сценарий, когда ни одна из двух главных сил не набирает простого большинства мандатов. Тогда, при условии прохождения в парламент ультрарадикальной партии «Ми Хазанк» («Наша Родина»), «Фидес» мог бы попытаться образовать коалицию с ней и оставить «Тису» за бортом власти. Для Украины этот вариант был бы самым худшим. Ведь лидер «Ми Хазанк» Ласло Тороцкаи ранее высказывал территориальные претензии на Закарпатье, а сама партия агитировала за автономию региона и требовала от Виктора Орбана поднять этот вопрос во время американо-российских переговоров.

Наконец, интриги добавлял странный социологический феномен: чрезмерная разница в результатах между провластными и оппозиционными социологическими службами. Одни предвещали лидерство «Тисы» с преимуществом до 15–20%. Другие — победу «Фидес» с результатом приблизительно 46 на 40% и даже выше.

Но сработал другой, несколько неожиданный сценарий. «Тиса» уверенно победила и получила не простое, а конституционное большинство. Предварительно партия завоевала 138 мандатов из 199. В то время как «Фидес» — всего 55. Еще шесть мандатов достались «Ми Хазанк». По пропорциональной системе «Тиса» имеет больше 53%, а «Фидес» — 38%. Фактор мажоритарки совсем не помог власти. Оппозиция взяла 93 округа из 106. Власть праздновала победу только в 13. Виктор Орбан быстро смирился с реальностью, признал поражение и поздравил соперников. Ставки Кремля на сохранение в Венгрии пророссийской власти провалились.

Нынешняя предвыборная кампания в Венгрии стала уникальной и вышла далеко за рамки типичного внутриполитического события в одной из стран ЕС. Ведь от результатов голосования венгров зависело, будет ли Будапешт и дальше играть роль «троянского коня» Москвы в Европе и подрывать общеевропейское единство в период глобальных вызовов и угроз, или его политика вернется в конструктивное русло и избавится от сильного российского лобби. Особую интригу избирательной кампании добавило осознание того, что Виктор Орбан впервые за 16 лет пребывания при власти имеет реальные шансы проиграть.

Конечно, основными причинами поражения «Фидес» стали объективные факторы. Накопленная усталость от долгого пребывания при власти и его побочных последствий в виде коррупции, кумовства, деформации в работе государственных институтов. Социальные проблемы, экономический спад и мобилизация протестных настроений. Но венгерский премьер-министр, не раз демонстрировавший умение мастерски манипулировать общественным мнением, переиграл сам себя и приложился к своему разгрому. Виктор Орбан выстроил избирательную кампанию в типичном стиле борьбы с внешней угрозой. Только на этот раз он выбрал в качестве главных врагов не толпы мигрантов-нелегалов и не коварных бюрократов из Брюсселя, а Украину и лично президента Владимира Зеленского.

Избирательная кампания партии власти была перенасыщена украинским фактором. Орбан пытался превратить ее в референдум против Зеленского/Мадьяра/фон дер Ляйен, которые репрезентуют «партию войны». В попытках мобилизовать электорат он даже обвинял украинскую сторону в угрозах физической расправой. Но в демонстрации антиукраинскости венгерский премьер-министр зашел слишком далеко и утратил чувство реальности. Тактика, которая когда-то привела Орбана к победе, стала одной из причин его поражения. Избиратели не восприняли всерьез его попытки создать из Украины главного врага. Опрос, проведенный 23–26 марта в Венгрии Political Capital, показал: 62% респондентов считали неправдивыми заявления Виктора Орбана о якобы попытке Украины втянуть венгров в войну.

Украинская же сторона после скандала с репликой Зеленского, когда он пригрозил передать ВСУ адрес венгерского лидера, больше не дарила возможности для дополнительного пиара пророссийских венгерских политиков. И пыталась не реагировать на провокативные заявления представителей партии «Фидес».

Серьезным ударом по политическим амбициям Виктора Орбана и его соратников стала публикация компромата, подтвердившего их роль ведущих агентов влияния России в Европе. В марте были обнародованы аудиозаписи телефонных разговоров министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто с российским коллегой Сергеем Лавровым. Выяснилось, что венгерский министр регулярно докладывал в Москву об обсуждениях, которые велись в ЕС. Неоднократно координировал действия на международной арене с Кремлем. И даже предлагал прислать секретные документы через венгерское посольство в Москве. Премьер-министр Виктор Орбан в разговоре с Путиным в октябре 2025 года сравнивал себя с мышкой, которая помогает льву. И уверял, что он всегда к услугам российского диктатора. Кроме того, в декабре Венгрия и РФ подписали план углубления сотрудничества из 12 пунктов. Документ предусматривает дополнительные возможности для российских компаний в атомной и энергетической сферах, а также углубление сотрудничества в культуре, образовании и спорте.

Хотя венгры в целом имеют меньше антипатий к Москве и реже считают ее значительной военной угрозой, чем другие народы Европы, это совсем не доказательство их пророссийскости. По опросу Gallup, рейтинг одобрения России среди венгров составлял 29%, Украины — 20%, в то время как ЕС — 42%. Даже многолетняя политика правительства Орбана не смогла превратить венгров в симпатиков Кремля. Недаром на митингах оппозиции звучали лозунги: «Россияне, домой!». Фактически пророссийскость Орбана стала хорошим подарком для Мадьяра и помогла оппозиции мобилизовать электорат. Петер Мадьяр не утратил возможность обвинить власть в измене и приглашении российских агентов для влияния на результаты выборов. В то время как показательная антиукраинскость лидера «Фидес» не нашла отклика в массах.

После победы Петер Мадьяр сделал несколько важных заявлений. Он подчеркнул историчность момента, когда правда победила ложь, и сравнил результат выборов с революцией 1848 года и венгерским восстанием 1956-го. Политик заверил, что Венгрия возвращается к Европе и снова станет сильным союзником ЕС и НАТО. Также среди первых шагов Мадьяра — присоединение к Европейской прокуратуре, разблокирование замороженных средств ЕС (около 17 млрд евро) и восстановление системы сдерживаний и противовесов, которую пытался уничтожить Орбан. Лидер «Тисы» призвал президента Тамаша Шуйока уйти в отставку после формирования нового правительства. Пообещал установить ограничение премьерского срока двумя каденциями, восстановить независимость институций и медиа, борьбу с коррупцией и расследование резонансных дел.

Получив конституционное большинство, Петер Мадьяр получил и необходимые рычаги влияния для ликвидации последствий орбановского правления. Если бы «Тиса» победила с более скромным результатом, Орбан мог бы рассчитывать на блокирование инициатив новой власти через выстроенную им систему органов и институций.

Хотя Петер Мадьяр признает Россию агрессором в войне против Украины, его позиция в отношении нашего государства довольно прагматична и немного скептическая. В предыдущих заявлениях лидер «Тисы» дал понять, что не является сторонником ускоренного вступления Украины в Евросоюз. Подчеркивал, что Украина должна выполнить все критерии наравне с другими кандидатами. И обещал вынести этот вопрос на референдум. К тому же Петер Мадьяр отрицательно относится к предоставлению Украине военной помощи и выделению каких-либо средств из венгерского бюджета Киеву. Стоит напомнить: в Европарламенте «Тиса» вместе с «Фидес» голосовала против пакета в размере 90 млрд евро для нашей страны. Однако после избрания Мадяр фактически заявил, что не будет блокировать выделение этих денег Украине, раскритиковав Орбана за непоследовательность в этом вопросе.

Победа Петера Мадьяра и партии «Тиса» — важное событие, которое может усилить внутреннее единство Евросоюза перед внешними угрозами. Также смена власти в Венгрии означает конец украинофобского курса, проводимого «Фидес». Но это не значит, что Будапешт сразу превратится в хорошего друга и надежного союзника Украины. Или откажется от отстаивания своих национальных интересов в переговорах с Брюсселем. Вероятнее всего, новая венгерская власть будет проводить прагматичный осторожный курс. Да и серьезная зависимость Венгрии от российских энергоносителей ограничивает Петера Мадьяра в свободе действий. Но главное другое: после поражения Орбана Кремль потерял в Европе главного союзника. И достойной замены ему нет.

Петр Герасименко, ZN.UA

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