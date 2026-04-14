Ученые: Совместное проживание может изменить ваш биом 5 14.04.2026, 11:18

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Ты — это тот, с кем ты живешь и с кем делишь быт.

Ученые обнаружили, что близкие компаньоны и соседи по гнезду (или квартире) имеют идентичный набор «хороших» бактерий в кишечнике, и этот обмен происходит не через общую тарелку, а через физическую близость, пишет New Voice.

Главной площадкой для этого открытия стал остров Кузен на Сейшелах — такая себе изолированная «лаборатория природы». Там живут камышовки, которые никогда не покидают свой дом, что позволило ученым из Университета Восточной Англии (UEA) годами следить за каждым их движением. Доктор Чуен Чанг Ли, возглавивший этот проект, сосредоточился на анаэробных бактериях. Техническая особенность этих микробов в том, что они панически боятся кислорода. Они не могут путешествовать по воздуху, поэтому единственный способ попасть в новый организм — это прямой контакт между особями.

Анализируя сотни образцов птичьего помета, исследователи увидели удивительную вещь: микробиомы птиц, живущих вместе, постепенно «притираются» друг к другу, становясь почти одинаковыми. Это касается и брачных пар, и их помощников. «Животные живут своей естественной жизнью, едят привычную пищу, но мы при этом можем снимать детальные данные с каждой конкретной птицы», — объясняет профессор Ричардсон. Оказалось, что чем активнее птицы социализируются, тем богаче и стабильнее становится их внутренний мир бактерий.

Этот биологический механизм работает и для людей. «Люди, с которыми вы живете, незаметно лепят микроскопическую экосистему внутри вас», — отмечает доктор Ли. Получается, что обычный вечер на одном диване или совместное мытьё посуды — это не только быт, а тихий обмен полезными бактериями, которые укрепляют ваш коллективный иммунитет.

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