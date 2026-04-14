Эксперт: Cаркофаг над 4-м реактором ЧАЭС вот-вот рухнет 7 14.04.2026, 11:29

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Удар российского дрона перечеркнул 40 лет работы по сдерживанию радиации.

Обрушение объекта «Укрытие» может произойти в любой момент и будет означать конец любых срочных работ по контролю радиоактивности на Чернобыльской АЭС. Об этом в интервью УНИАН рассказал ядерный эксперт Greenpeace Шон Берни.

Напомним, 14 февраля 2025 года российский ударный дрон атаковал укрытие 4-го энергоблока станции. Это вызвало опасения по поводу потери контроля над ситуацией в зоне ЧАЭС.

«Проблема в том, что НБК (Новый безопасный конфайнмент, – УНИАН) является герметичной средой – по крайней мере, был таковым до 14 февраля прошлого года. Теперь фактически уже нет», – говорит Берни.

По его словам, один из способов контроля радиоактивности – использование так называемого отрицательного давления. Суть заключается в том, что в пространстве под крышей поддерживается более высокое давление, чем внутри зоны, где находится реактор.

Это нужно для того, чтобы в случае движения воздуха между внутренним пространством и внешней средой он направлялся внутрь, а не выходил наружу. После этого воздух проходит через систему фильтрации, где функционирует мощная система кондиционирования и очистки.

«Теперь это уже невозможно – из-за отверстия, образовавшегося в результате взрыва и последующего горения в пространстве под крышей. В этом смысле НБК больше не может полноценно сдерживать радиацию, которая потенциально может выйти наружу», – считает специалист.

Берни указал, что риск заключается в том, что в случае обрушения радиоактивная пыль сначала поднимется внутри Нового безопасного конфайнмента, а впоследствии может попасть наружу.

«Распространится ли она на сотни километров? Скорее всего, нет. Впрочем, локальное загрязнение вокруг НБК и прилегающих ядерных объектов, в частности трех реакторов, будет настолько значительным, что выполнять там работы станет чрезвычайно сложно из-за повсеместного радиоактивного загрязнения», – говорит эксперт Greenpeace.

Внутри самого Нового безопасного конфайнмента обрушение этой конструкции будет означать, что все предыдущие планы и оценки по преодолению последствий катастрофы фактически придется разрабатывать заново. Речь идет о 40 годах работы, которые потребовались, чтобы достичь нынешнего результата.

«Мы не можем допустить обрушения саркофага, объекта «Укрытие». И именно к этому привели действия России. Россия снова использовала ядерный фактор как оружие для угроз Украине», – добавил Берни.

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