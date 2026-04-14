Лукашенко окончательно запутался 4 Телеграм-канал «Письма к дочери»

14.04.2026, 12:04

5,238

К другу Мадуро прилетает вертолет, к другу Хаменеи ракета, а друг Орбан просто пролетает.

Интересный факт, в воскресенье, за полчаса до полуночи белорусский телевизор объяснял, что записывать Петера Мадьяра в победители еще пока рано, потому что команда у него неопытная, а подходящей идеологии нету.

Ну, то есть, сам Орбан уже записал Мадьяра в победители и даже поздравил с победой, а белорусскому телевизору было пока еще рано об этом говорить.

И телевизор можно понять. В последнее время в мире все неправильно. Все не так как в телевизоре. Эти две реальности и раньше между собой редко пересекались, но сейчас даже в телевизоре невозможно сделать вид, что они где-то совпадают. Хотя, телевизор, не скажу ничего плохого, очень старается.

Собственно, от этих стараний и случаются такие неловкие моменты. Потому что ты стараешься изо всех сил, а окружающая действительность не хочет соответствовать. К другу Мадуро прилетает вертолет, к другу Хаменеи ракета, а друг Орбан просто пролетает.

Становится страшно жить. Потому что ты понимаешь, что гарант стабильности на самом деле тебе ничего не гарантирует. У него самого гарантии истекают, и это уже заметно невооруженным глазом. Даже если смотреть на него из телевизора. Даже когда телевизор пытается показать, что такого гаранта «дай Бог каждому», у него все равно получается «не дай Бог никому».

И я даже не про перспективы скоропостижного истечения гарантийного срока после долгой и продолжительной. Хотя эти перспективы уже тоже бросаются в глаза. Но у него же с общественно-политическими гарантиями все еще хуже. Потому что кое-кто окончательно запутался в своих геополитических маневрах.

Мне уже иногда кажется, что он сам не всегда понимает, в какую сторону маневрирует. А может быть и не кажется. А может быть уже всегда не понимает.

Ну а попробуй разберись, когда дружественный Трамп бомбит дружественный Иран, который в ответ на бомбежки дружественного Трампа бомбит дружественные страны Персидского залива.

Дружественный венгерский народ прокатил дружественного Орбана, а дружественный Путин в это время запрещает дружить с дружественным Трампом. И вообще, запрещает любую несанкционированную им дружбу.

Конечно, если бы гарант чаще молчал, то ему в телевизоре можно было нарисовать такие гарантии какие захочешь. Но он же молчать не умеет. И попробуй ты в таких условиях что-нибудь нарисуй.

Вот три месяца телевизор рисовал генералам уникальную боеготовность. Три месяца рассказывал про неприемлемый ущерб самому невероятному противнику. И если бы противник только захотел это послушать, он бы немедленно капитулировал.

Но потом же пришел гарант и все испортил. Сказал, что генералы не могут даже показать, откуда на их гаранта готовится нападение. Что пулеметы у них нечищенные, подтягиваться они не умеют, рассредоточиться из мест постоянной дислокации не хотят.

Ну и, спрашивается, чего ради телевизор старался, если теперь ему надо стараться в обратную сторону? Если политический вектор трепещет как поросячий хвостик. Поэтому хочется хоть какой стабильности. Если не вечных ценностей, то хотя бы вечного Орбана. Потому что гарант стабильности никакой стабильности гарантировать уже не умеет.

Телеграм-канал «Письма к дочери»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com