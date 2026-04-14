1-ю танковую армию РФ «косит» эпидемия самоубийств 8 14.04.2026, 12:08

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У оккупантов на Купянском направлении наблюдается психологический срыв.

В рядах российской армии стал наблюдаться психологический срыв на Купянском направлении. В частности, это проявляется среди российских танкистов в одном из подразделений 1-й танковой армии ВС РФ.

Об этом сообщают партизаны «АТЕШ». Там заявили, что армия несет потери уже более двух лет, в результате чего внутри царит полная дезорганизация.

По сообщению партизан, суициды скрывают намеренно. Самоубийство собственных подчиненных российское командование оформляет в качестве «боевых потерь» или «несчастных случаев с оружием».

Отмечается, что российские офицеры боятся выговоров за «слабый личный состав», но до высшего командного состава дела не доходят.

Вследствие этого оккупанты стали пьянствовать. В «АТЕШ» говорят: самогон и дешевые суррогаты похожих напитков попадают в подразделения «через своих». Командирский состав на нетрезвое состояние своих подчиненных не реагирует, зато насилие дошло как до избиения подчиненных, так и до применения против них оружия.

«Ротации нет. Отдыха нет. Помощи – ноль. Люди просто ломаются», – рассказывает агент «АТЕШ», который находится в рядах российских танкистов.

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