1-ю танковую армию РФ «косит» эпидемия самоубийств

1-ю танковую армию РФ «косит» эпидемия самоубийств8
- 14.04.2026, 12:08
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У оккупантов на Купянском направлении наблюдается психологический срыв.
В рядах российской армии стал наблюдаться психологический срыв на Купянском направлении. В частности, это проявляется среди российских танкистов в одном из подразделений 1-й танковой армии ВС РФ.
Об этом сообщают партизаны «АТЕШ». Там заявили, что армия несет потери уже более двух лет, в результате чего внутри царит полная дезорганизация.
По сообщению партизан, суициды скрывают намеренно. Самоубийство собственных подчиненных российское командование оформляет в качестве «боевых потерь» или «несчастных случаев с оружием».
Отмечается, что российские офицеры боятся выговоров за «слабый личный состав», но до высшего командного состава дела не доходят.
Вследствие этого оккупанты стали пьянствовать. В «АТЕШ» говорят: самогон и дешевые суррогаты похожих напитков попадают в подразделения «через своих». Командирский состав на нетрезвое состояние своих подчиненных не реагирует, зато насилие дошло как до избиения подчиненных, так и до применения против них оружия.
«Ротации нет. Отдыха нет. Помощи – ноль. Люди просто ломаются», – рассказывает агент «АТЕШ», который находится в рядах российских танкистов.