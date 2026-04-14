В Беларуси обнаружили жука-убийцу

В Беларуси обнаружили жука-убийцу4
- 14.04.2026, 12:31
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Его видели в Гомеле.
В Беларуси стал распространяться опасный вредитель, который считается «убийцей» деревьев. Подробности в Ивьевской районной госинспекции по семеноводству, карантину и защите растений рассказали газете «Iўеўскi край».
Так, в Беларуси зафиксировали первое появление одного из наиболее опасных вредителей деревьев - ясеневой изумрудной златки. Жука, уничтожающего деревья изнутри, обнаружили в Гомеле.
В других странах опасную златку уже прозвали «убийцей ясеней». За короткое время она способна погубить целые насаждения. Причем наибольшую угрозу представляют не взрослые жуки, а их личинки, прогрызающие ходы под корой и разрушающие жизненно важные ткани дерева.