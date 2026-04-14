«Это нокдаун для пророссийских сил» 14.04.2026, 12:39

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Два антиевропейских импульса одновременно проиграли в Венгрии.

На парламентских выборах в Венгрии победу одерживает партия «Тиса» Петера Мадьяра, которого уже успели поздравить европейские коллеги. Она должна получить 138 мест в парламенте, партия «Фидес» Виктора Орбана — 55 мест. Что это означает для Путина?

За комментарием сайт Charter97.org обратился к известному украинскому политологу, главой Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимиру Фесенко:

— Один из главных козырей Путина выбит. Без Орбана словацкий премьер Фицо не сможет так активно действовать против Евросоюза.

Орбан ведь был консолидатором антиевропейских сил в Европарламенте, в Европейском союзе. А теперь позиции этого правопопулистского лагеря ослаблены. Повторюсь, Путин поддерживал Орбана, может быть не так публично, как Трамп, но была поддержка через российских политтехнологов. Об этом был целый ряд публикаций. В России, кстати, об этом много писали. Российские спецслужбы поддерживали Орбана.

Вот эти провокации, которые были с украинскими инкассаторами, провокация с якобы попыткой подрыва газопровода, который ведет из Сербии в Украину, это явно происходило с подачи и с участием российских спецслужб. Так что, несомненно, Путин проиграл на этих выборах. Другое дело, что, конечно же, он не прекратит свою антиевропейскую политику.

Теперь в его руках нет такого сильного козыря, как Орбан, но он все-таки будет пытаться действовать, делая ставку на те же самые правопопулистов, а также на радикальных левых. Путин будет играть в Европе через поляризацию, поддерживая одновременно и правых антиевропейских популистов. Конечно, Путин продолжит свою борьбу против объединенной Европы. Тут, кстати, его позиции совпадали с позицией Трампа. То, что вот эти два антиевропейских импульса одновременно проиграли в Венгрии, на мой взгляд, очень важно. Хоть на время, но антиевропейский лагерь в Европе будет в таком, я бы сказал, нокдауне. Это не нокаут, не полное поражение, временное, может быть. Но, тем не менее, это очень важный результат, который хотя бы на некоторое время остановит антиевропейские силы и ослабит их влияние.

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