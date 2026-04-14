«У меня поднялось давление» 3 14.04.2026, 12:42

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Пенсионер из Могилева рассказал, как отдал мошенникам деньги, которые копил 15 лет.

В Могилеве телефонные мошенники обманули пенсионера по распространенной схеме с «заменой домофона», заставив его передать крупную сумму денег. Мужчина признался, что поддался давлению и сам отвез накопления в Минск, однако в итоге средства удалось вернуть благодаря оперативной работе милиции. Могилевчанин рассказал, как все произошло, пишет «Зеркало».

По словам потерпевшего, все началось с обычного звонка. «Представились сотрудниками фирмы и сказали, что в доме будут менять замки и нужны новые чипы», — вспоминает он. Мужчина уточнил, откуда у них его номер, но услышал в ответ, что данные якобы взяты «у дежурного по дому». После этого ему прислали SMS с кодом, который он продиктовал.

Спустя примерно двадцать минут ситуация резко изменилась. Мужчине сообщили, что его персональные данные якобы попали к преступникам и на его счет «зачислено 16 тысяч долларов, которые планировали перевести в Украину».

«Потом сказали, что если я хочу, чтобы все было нормально, со мной будет работать представитель Комитета госконтроля. Я должен признать — они действовали очень убедительно, у меня не возникло сомнений», — рассказал пенсионер.

Далее, по его словам, ему начали присылать «документы с печатями и подписями», после чего последовали угрозы обыска. Затем подключился уже «представитель Комитета государственной безопасности», который требовал назвать сумму накоплений и предупреждал: «Если не скажете, у вас сейчас же начнется обыск, разрешение прокурора у нас есть».

Мужчина отметил, что давление было постоянным: «Они сменяли друг друга, все время нагнетали ситуацию». Его заставили написать заявление о неразглашении, которое сфотографировали, и запретили сообщать о происходящем даже родственникам.

Затем ему заявили, что деньги нужно «задекларировать в Минске». «Сказали: либо в Минске оформим, либо заберем у вас в городе», — пересказывает он.

По словам пенсионера, психологическое давление было настолько сильным, что у него ухудшилось самочувствие. «У меня поднялось давление. Я был вынужден собрать все деньги и поехать в Минск», — говорит он.

В итоге он передал накопления женщине-курьеру. «Пришла обычная женщина, я ей отдал деньги. Приметы я запомнил», — рассказал потерпевший.

Лишь после этого, уже возвращаясь домой, мужчина начал осознавать, что стал жертвой мошенников. Ему даже звонили и требовали выключить телефон до глубокой ночи, «потому что на вас якобы составлена программа».

Позже пенсионер обратился в милицию. Правоохранителям удалось задержать курьера и вернуть все похищенные средства.

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