Зеленский прибыл в Берлин для встречи с Мерцем
- 14.04.2026, 12:47
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Появилась первая информация о переговорах.
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Берлин для встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и участия в украинско-немецких межправительственных консультациях.
Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, передает «Европейская правда».
Ожидается, что встреча лидеров начнется в 12:45 (по Минску). По ее итогам в 14:10 запланировано совместный пресс-подход и подписание документов.
Пленарное заседание межправительственных консультаций с участием украинского президента и немецкого канцлера ожидается в 14:55 – 16:00.