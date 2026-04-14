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Зеленский прибыл в Берлин для встречи с Мерцем

  • 14.04.2026, 12:47
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Зеленский прибыл в Берлин для встречи с Мерцем
Фото: Getty Images

Появилась первая информация о переговорах.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Берлин для встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и участия в украинско-немецких межправительственных консультациях.

Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, передает «Европейская правда».

Ожидается, что встреча лидеров начнется в 12:45 (по Минску). По ее итогам в 14:10 запланировано совместный пресс-подход и подписание документов.

Пленарное заседание межправительственных консультаций с участием украинского президента и немецкого канцлера ожидается в 14:55 – 16:00.

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