В Беларуси исчез еще один населенный пункт

В Беларуси исчез еще один населенный пункт3
- 14.04.2026, 12:58
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На карте не стало деревни в Витебской области.
Еще одна деревня исчезла в Беларуси. Это следует из решения так называемого Толочинского районного совета депутатов. Документ опубликован на Национальном правовом портале.
В частности, местными властями было принято решение об упразднении деревни Стуканы Волосовского сельсовета Толочинского района. Она находится в Витебской области.
Решение вступает в силу после официального опубликования.