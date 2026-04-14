В Беларуси исчез еще один населенный пункт 3 14.04.2026, 12:58

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иллюстративное фото

На карте не стало деревни в Витебской области.

Еще одна деревня исчезла в Беларуси. Это следует из решения так называемого Толочинского районного совета депутатов. Документ опубликован на Национальном правовом портале.

В частности, местными властями было принято решение об упразднении деревни Стуканы Волосовского сельсовета Толочинского района. Она находится в Витебской области.

Решение вступает в силу после официального опубликования.

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