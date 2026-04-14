В Смолевичском районе поймали вора-сладкоежку

В Смолевичском районе поймали вора-сладкоежку6
- 14.04.2026, 13:17
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Его сдал отпечаток пальцев на фантике.
В Смолевичский район раскрыта кража из дачного дома, расследовать которую помогла необычная улика — след пальца, оставленный на обертке от конфеты, сообщили в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз.
По данным ведомства, в агрогородке Юрьево неизвестный проник в дачный дом, разбив оконное стекло. Из помещения он похитил продукты питания и алкоголь.
Во время осмотра места происшествия специалист Государственного комитета судебных экспертиз обратил внимание на комод в одной из комнат. Рядом с пакетом конфет находилась пустая обертка. При её исследовании на поверхности был обнаружен пригодный для идентификации отпечаток пальца.
После проверки по базе данных судебных экспертов удалось установить, что след принадлежит местному жителю 1969 года рождения. Информация была передана в милицию, после чего подозреваемый был задержан. Часть похищенного имущества у него изъята.
Следователи возбудили уголовное дело.