Скандального российского теннисиста оштрафовали после истерики на турнире в Монте-Карло

Скандального российского теннисиста оштрафовали после истерики на турнире в Монте-Карло9
- 14.04.2026, 13:30
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Медведев не смирился с поражением, а разозлился и нанес семь ударов ракеткой по борту.
Десятая ракетка мира Даниил Медведев разгромно проиграл Маттео Берреттини (№ 91 ATP) в 1/16 финала турнира ATP 1000 в Монте-Карло.
Итальянец одолел россиянина в двух сетах. Оба завершились с сокрушительным счетом — 6:0, 6:0. Матч продолжался 51 минуту.
Медведев не смирился с поражением, а разозлился и нанес семь ударов ракеткой по борту. После этого его оштрафовали на шесть тысяч евро за неспортивное поведение.
Интересно, что теннисист пропускал первый круг, а за единственный поединок на турнире он заработал 45 520 евро.
Отметим, что Медведев регулярно устраивает истерики во время и после своих матчей. Летом прошлого года на Открытом чемпионате США 2025 после поражения в первом круге он получил крупный штраф за свое поведение в проигранной встрече.
Тогда перед второй подачей его соперника на матч-пойнте на корт ошибочно вышел фотограф, и судья на вышке назначил переигровку первой подачи. Медведев начал спорить с арбитром, а затем оскорбил его. После поражения Даниил разбил свою ракетку.
#VIRAL Daniil Medvedev pierde el control!!— José Luis Morales (@JLMNoticias) April 8, 2026
Esta fue la reacción del tenista ruso tras sufrir la primera derrota 6-0 6-0 de su carrera ante Matteo Berrettini en el Abierto de Montecarlo.#JLMNoticias #JoséLuisMorales #Aguascalientes #Ags pic.twitter.com/zcHYn3RNn1
Медведев был вынужден выплатить 42500 долларов штрафа, из которых 30 тысяч — за неспортивное поведение, а 12500 — за разбитую ракетку. Это составило значительную часть от его призовых — 110 тысяч долларов.
Ранее он устроил истерику и сломал ракетку после провала в ОАЭ. А также нахамил судье во время матча в Роттердаме.