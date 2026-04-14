К сожалению, это не лечится9
- Владимир Пастухов
- 14.04.2026, 13:37
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Что на самом деле объединяет Трампа с Путиным?
Не на поверхностном, а на глубинном уровне? Не там, где наблюдается сходство совершенных ими ошибок (тут они оба – «попаданцы», оказавшиеся не на том театре военных действий, о котором мечтали) или сходство символов веры (оба – страстные приверженцы культа силы), а изнутри, где формируется тип личности и задается этический код?
На мой взгляд, этой глубинной системообразующей чертой двух столь непохожих внешне личностей является обида. Обида как способ мировосприятия, обида как константа мироощущения и обида как главный мотиватор. Обида не на что-то конкретное, а вообще – как способ мышления и образ жизни.
Если промотать речи Путина, сказанные им за всю жизнь, на какой-то гигантской скорости, то из общего «белого шума» выплывет одно лишь «кинули, сволочи». Вся история человечества в его представлении – это история заговора против России и него лично.
Если проделать то же самое с речами Трампа, то на поверхности окажется «неблагодарные твари». Все получили и никто не расплатился, не Земля, а планета должников, причем как Америки, так и лично его, Трампа.
К сожалению, это не лечится. С обидой живут и умирают. И убивают. Обиженный человек так же страшен, как экспериментальный «абсолютно голодный» человек из романа Стругацких. Он будет наполняться своей обидой до тех пор, пока она не разорвет его на части. Я думаю, не так долго осталось ждать.
Поразительно, как историческая судьба вывела две бывшие сверхдержавы разными путями в одну и ту же точку. Возможно, стареющим цивилизациям, как и стареющим людям, просто свойственно обижаться на жизнь и молодость.
Владимир Пастухов, Telegram