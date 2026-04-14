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Куда уехал цирк?

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  • Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»
  • 14.04.2026, 13:56
  • 7,128
Куда уехал цирк?

Кремлевская пропаганда тотчас закашляла, зачихала, повалилась в кювет.

Иной раз старые песни способны комментировать современные события кратко, емко, точно, давать им, иной раз, звонкую пощечину. Сегодня как раз такой случай.

Вчера путинский Орбан и его верный министр Сийарто вчистую продули выборы в Венгрии – последний крупный союзник Путина в Европе вылетел из власти вверх тормашками, выпучив глаза, словно пробка из бутылки с шампанским: «Пух!»

Кремлевская пропагандистская машина тотчас закашляла, зачихала, повалилась в кювет. Один пресс-секретарь Песков выскочил и растерянно несет какую-то чепуху, вроде той, что Венгрия никогда не была «дружественной страной».

Итак, Сирия, Венесуэла, Молдова и теперь вот – Венгрия. Везде провалы.

Как пел Валерий Леонтьев:

Куда уехал цирк? Он был еще вчера.

И ветер не успел со стен сорвать афиши.

Но больше не горят его прожектора,

Под куполом оркестр его не слышен.

Куда ушли слоны? В какие города

Погонщики ведут ученого верблюда?

Куда уехал цирк? Уехал он туда,

Где кто-то сказку ждет и верит в чудо.

Кремлевским чудакам только и осталось верить в чудо. А Орбан с Сийярто после выборов «пропали с радаров». Кстати, Медведев тоже исчез после Пасхи. Пропали «на троих».

Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

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