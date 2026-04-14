Куда уехал цирк?1
- Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»
- 14.04.2026, 13:56
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Кремлевская пропаганда тотчас закашляла, зачихала, повалилась в кювет.
Иной раз старые песни способны комментировать современные события кратко, емко, точно, давать им, иной раз, звонкую пощечину. Сегодня как раз такой случай.
Вчера путинский Орбан и его верный министр Сийарто вчистую продули выборы в Венгрии – последний крупный союзник Путина в Европе вылетел из власти вверх тормашками, выпучив глаза, словно пробка из бутылки с шампанским: «Пух!»
Кремлевская пропагандистская машина тотчас закашляла, зачихала, повалилась в кювет. Один пресс-секретарь Песков выскочил и растерянно несет какую-то чепуху, вроде той, что Венгрия никогда не была «дружественной страной».
Итак, Сирия, Венесуэла, Молдова и теперь вот – Венгрия. Везде провалы.
Как пел Валерий Леонтьев:
Куда уехал цирк? Он был еще вчера.
И ветер не успел со стен сорвать афиши.
Но больше не горят его прожектора,
Под куполом оркестр его не слышен.
Куда ушли слоны? В какие города
Погонщики ведут ученого верблюда?
Куда уехал цирк? Уехал он туда,
Где кто-то сказку ждет и верит в чудо.
Кремлевским чудакам только и осталось верить в чудо. А Орбан с Сийярто после выборов «пропали с радаров». Кстати, Медведев тоже исчез после Пасхи. Пропали «на троих».
Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»