«Эти дроны невидимы для россиян» 3 14.04.2026, 16:37

14,036

Роман Свитан

У армии РФ начался мандраж.

Украинские войска стали использовать американские дроны Hornet, которые россияне окрестили БПЛА «Марсианин». Z-блогеры жалуются, что эти беспилотники неподвластны российским системам радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Сайт Charter97.org попросил полковника ВСУ в запасе, военного эксперта и летчика-инструктора Романа Свитана рассказать об этом уникальном дроне:

— Дело в том, что это только экспериментальные образцы, так называемые предсерийные партии. То есть идет «обкатка». Их несколько десятков штук у нас. После будет «обкатка» на противодействие российским системам РЭБ. Вот на данный момент россияне не просто РЭБ не могут их задавить, они их даже не видят! Создана так называемая специальная система управления на базе искусственного интеллекта. Хотя я бы это назвал просто «машинной памятью». «Машинная память» это, грубо говоря, фотографии с разных ракурсов боевых систем России, которые сличаются с изображениями, которые видит дрон на данный момент. И дальше по факту сличения этих разноракурсных фотографий, которые закачаны в память машины (почему и говорят «машинная память»), он выбирает сам себе цель. Это называется режим свободной охоты.

Такие дроны себя неплохо показали на данном этапе, на 50-70% идет поражение целей. Россияне же их даже не видят. Не то что там противодействуют, подчеркну, они даже их не видят. Скорость большая — по 300 км/час. Это дрон оперативного уровня, который добирается до армейских тылов в район где-то 50 км в зависимости от заряда. И, в принципе, одно из перспективных направлений.

Если говорить о том, почему назван «Марсианин», то речь идет о технологии управления дронами на больших дальностях, когда идет сильнейшее запаздывание сигнала. Представляете, сколько до Марса сигнал летит, напрямую управлять нельзя.

Закачиваются алгоритмы действий таких дронов в памяти. Это вроде как зачатки искусственного интеллекта. Хотя это не в прямом виде искусственный интеллект, потому он дешёвый. Любой софт, любой базис, который нужен для искусственного интеллекта, он изначально дорогой — микроэлектроника дорогая, а здесь дешево получается.

Там микропроцессоры стоят, которые могут удерживать в памяти достаточное количество разных ракурсных изображений российской военной техники. Этого достаточно для того, чтобы больше половины беспилотников выполняло боевую задачу. Поэтому у россиян сейчас мандраж, мягко так скажем.

— Какая из последних разработок Украины вас больше всего впечатлила?

— У нас есть сейчас много направлений разного уровня. Начиная от подводных наземных беспилотных систем, заканчивая ракетными системами. Сейчас хорошую систему показали наши разработчики на базе берегового ракетного комплекса «Нептун» — это ракета самолетного типа Areion.

Эта ракета-дрон может запускаться на базе пусковых комплексов «Нептун». Боевая часть чуть больше сотни килограмм, а дальность 600 километров. Она дешевле ракеты «Нептун» в несколько раз.

Потому что ракета «Нептун» — все-таки высокотехнологичное вооружение. Там тоже есть зачатки искусственного интеллекта. Там, кстати, та же самая картина с т«машинной памятью». Довольно-таки сложное оружие. И важно было сделать что-то подешевле и попроще.

Она только вышла. Вот сейчас есть надежда на эту ракету. Потому что это государственное предприятие. «Нептун» производит Киевское конструкторское бюро «Луч», они могут действительно поставить Areion на поток. Я вижу ее сейчас грозным оружием.

Уже есть информация, что они стали, так сказать, в серийную разработку. Потому в ближайшее время, кроме серийных «Нептунов», которые у нас неплохо себя показали, будет работать эта ракета. Она достанет до Энгельса, Саратова, до Москвы, кстати, что самое интересное. Но их слишком много надо, чтобы московскую ПВО продавить. Потому ждем уже презентации в серийном исполнении.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com