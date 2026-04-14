«Союзник» РФ в Центральной Азии отказался от русскоязычных названий 14 14.04.2026, 19:46

21,772

До 2027 года будут переименованы все населенные пункты.

В Кыргызстане в ближайшие 1-2 года откажутся от всех русскоязычных названий населенных пунктов. Такое заявление сделал киргизский президент Садыр Жапаров, пишет Кыргызское телеграфное Агентство.

По словам Жапарова, вместо русскоязычных названий населенным пунктам дадут кыргызские. По его словам, это процесс должен завершиться к концу 2027 года.

Жапаров также напомнил, что в Кыргызстане у городов больше нет русскоязычных названий, но они есть у небольших населенных пунктов, особенно в Чуйской области и Бишкеке.

В Чуйской области по состоянию на 2010 год было около 474 тысяч киргизов и около 167 тысяч русских. Новость о том, что в Кыргызстане к концу 2027 года планируют полностью отказаться от русскоязычных названий населенных пунктов в пользу кыргызских, вызвала большой резонанс в России.

Российские пропагандистские СМИ даже обратились за комментарием в пресс-службу президента Кыргызстана.

Кремлевские СМИ со ссылкой на пресс-секретаря главы киргизского государства Аската Алагозова утверждают, что на самом деле Жапаров якобы предложил ввести временный запрет на переименование населенных пунктов, а не переименовать русскоязычные села.

Напомним, ранее парламент Кыргызстана принял закон, который существенно усилил позиции кыргызского языка и ограничил использование русского. Теперь не менее 60% контента на радио и телевидении должно быть на кыргызском языке, а все названия улиц и вывесок должны писать в первую очередь на кыргызском языке.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com