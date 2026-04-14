Десятки оккупантов в Сумской области лезли в тыл десантникам через газовую трубу 8 14.04.2026, 14:42

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Украинские военные показали на видео, чем все закончилось.

В Сумской области десантники уничтожили группу российских оккупантов, которые предприняли попытку зайти в тыл защитникам через газовую трубу.

Об этом сообщает 71-я отдельная аэромобильная бригаду ДШВ ВСУ в Telegram.

Как рассказали военные, 29 оккупантов предприняли попытку инфильтрации в тыл украинских позиций, используя газовую трубу и сложные погодные условия.

В бригаде отметили, что это не первая подобная попытка на этом направлении - россияне уже ранее использовали этот же маршрут, несмотря на высокие потери и очевидные риски.

«Благодаря слаженной работе подразделений разведки, экипажей БПЛА и артиллерии движение противника было своевременно обнаружено и остановлено. Все обнаруженные цели уничтожены - похоже, что настоящей целью оккупантов является «самодемилитаризация», - добавили в ДШВ.

71 окрема аеромобільна бригада ДШВ ЗС України

29 окупантів здійснили спробу інфільтрації в тил наших позицій, використовуючи газову трубу та складні погодні умови.

Це не перша подібна спроба на цьому напрямку – противник уже раніше використов...

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