Десятки оккупантов в Сумской области лезли в тыл десантникам через газовую трубу

Десятки оккупантов в Сумской области лезли в тыл десантникам через газовую трубу8
- 14.04.2026, 14:42
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Украинские военные показали на видео, чем все закончилось.
В Сумской области десантники уничтожили группу российских оккупантов, которые предприняли попытку зайти в тыл защитникам через газовую трубу.
Об этом сообщает 71-я отдельная аэромобильная бригаду ДШВ ВСУ в Telegram.
Как рассказали военные, 29 оккупантов предприняли попытку инфильтрации в тыл украинских позиций, используя газовую трубу и сложные погодные условия.
В бригаде отметили, что это не первая подобная попытка на этом направлении - россияне уже ранее использовали этот же маршрут, несмотря на высокие потери и очевидные риски.
«Благодаря слаженной работе подразделений разведки, экипажей БПЛА и артиллерии движение противника было своевременно обнаружено и остановлено. Все обнаруженные цели уничтожены - похоже, что настоящей целью оккупантов является «самодемилитаризация», - добавили в ДШВ.
71 окрема аеромобільна бригада ДШВ ЗС України
29 окупантів здійснили спробу інфільтрації в тил наших позицій, використовуючи газову трубу та складні погодні умови.
Це не перша подібна спроба на цьому напрямку – противник уже раніше використов...