В Кремле испугались падения рейтинга Путина 7 14.04.2026, 16:36

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Ряд высокопоставленных чиновников предупреждает власти о последствиях.

Ограничения интернета и давление на Telegram — самый популярный мессенджер в России с аудиторией около 100 млн пользователей — спровоцировали разногласия внутри российских элит.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, ряд высокопоставленных чиновников предупреждает Кремль о серьёзных экономических и политических последствиях интернет-блокировок, инициированных ФСБ.

По их данным, критика внутри власти может привести к смягчению политики: ограничения могут замедлить, а Telegram — частично сохранить доступ в России.

Источник Forbes также подтверждает, что давление планируется ослабить. Власти рассчитывают, что это поможет снизить общественное напряжение, усилившееся на фоне роста налогов, цен и перебоев с интернетом.

Начавшиеся в прошлом году отключения сети в ряде регионов и последующая блокировка Telegram в 2026 году уже сказались на уровне поддержки власти. По данным ВЦИОМ, уровень одобрения работы Владимир Путин снизился до 67,8% — минимального показателя с февраля 2022 года. При этом «рейтинг доверия», измеряемый открытым вопросом, опустился ниже 30%, тогда как десять лет назад превышал 70%.

Как отмечает Bloomberg, ужесточение контроля над интернетом стало дополнительным вызовом для Кремля накануне выборов в Госдуму. Недовольство особенно заметно среди активных и обеспеченных жителей крупных городов. Глава Левада-Центр Денис Волков отмечает, что такие меры меньше влияют на лояльный электорат, ориентированный на телевидение.

При этом даже среди провластных сообществ ограничения вызвали негативную реакцию. Инициатива внедрения государственного мессенджера Max стала объектом критики и насмешек. Некоторые депутаты Госдумы позволили себе резкие высказывания: лидер «Справедливой России» назвал сторонников блокировок «идиотами», а депутат Михаил Матвеев говорил о риске формирования «цифрового концлагеря».

Матвеев также указывал на двойные стандарты во власти: чиновники, выступающие против западных сервисов, сами продолжают ими пользоваться, включая оформление платных подписок в Telegram.

Согласно опросу «Левада-Центра», около 80% россиян не готовы переходить на Max, воспринимая его как инструмент контроля со стороны спецслужб. Более половины респондентов также выступают против блокировок Telegram и WhatsApp.

В Кремле, однако, заявляют, что большинство граждан «с пониманием» относится к ограничениям. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что текущие меры носят временный характер и будут отменены после исчезновения соответствующей необходимости.

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