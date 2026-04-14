На границе Беларуси с Польшей — резкий рост очередей легковых автомобилей
- 14.04.2026, 15:01
- 2,854
С 20 до 910 единиц.
На белорусско-польской границе зафиксирован резкий рост очередей легкового транспорта. За последние сутки количество автомобилей, ожидающих въезда в Польшу, увеличилось с 20 до 910, сообщили в Госпогранкомитете.
Основное скопление легковушек наблюдается перед пунктом пропуска «Тересполь» (с белорусской стороны — «Брест»), где в очереди находится более 750 автомобилей. Перед пунктами пропуска «Кузница Белостоцкая» («Брузги») и «Бобровники» («Берестовица») фиксируется 100 и 55 машин соответственно.
При этом пропускная способность остается низкой.
Сложная ситуация сохраняется и для грузового транспорта. На границе с Литвой перед пунктами пропуска «Мядининкай» («Каменный Лог») и «Шальчининкай» («Бенякони») в очереди находятся 90 и 220 фур соответственно.
Въезда в Польшу перед пунктом пропуска «Кукурыки» («Козловичи») ожидают 258 грузовых автомобилей, еще 40 фур находятся перед «Бобровниками» («Берестовица»).