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На границе Беларуси с Польшей — резкий рост очередей легковых автомобилей

  • 14.04.2026, 15:01
  • 2,854
На границе Беларуси с Польшей — резкий рост очередей легковых автомобилей
иллюстративное фото

С 20 до 910 единиц.

На белорусско-польской границе зафиксирован резкий рост очередей легкового транспорта. За последние сутки количество автомобилей, ожидающих въезда в Польшу, увеличилось с 20 до 910, сообщили в Госпогранкомитете.

Основное скопление легковушек наблюдается перед пунктом пропуска «Тересполь» (с белорусской стороны — «Брест»), где в очереди находится более 750 автомобилей. Перед пунктами пропуска «Кузница Белостоцкая» («Брузги») и «Бобровники» («Берестовица») фиксируется 100 и 55 машин соответственно.

При этом пропускная способность остается низкой.

Сложная ситуация сохраняется и для грузового транспорта. На границе с Литвой перед пунктами пропуска «Мядининкай» («Каменный Лог») и «Шальчининкай» («Бенякони») в очереди находятся 90 и 220 фур соответственно.

Въезда в Польшу перед пунктом пропуска «Кукурыки» («Козловичи») ожидают 258 грузовых автомобилей, еще 40 фур находятся перед «Бобровниками» («Берестовица»).

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