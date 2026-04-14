После провала Орбана Зеленский анонсировал запуск нефтепровода «Дружба»3
- 14.04.2026, 15:04
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Озвучена дата.
Украинский участок нефтепровода «Дружба», обеспечивающего прокачку в Восточную Европу, отремонтируют до конца апреля. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на совместной с канцлером Германии Фридрихом Мерцем пресс-конференции в Берлине.
По его словам, поврежденный ударами страны-агрессора России трубопровод получится «восстановить не полностью, но достаточно, чтобы функционировать».
«Резервуары все не будут исправлены, это долгий процесс, но сейчас вопрос о другом: сможет ли он функционировать? Да. До конца апреля. И мы очень верим, что это будет совпадать с выполнением других обязанностей стран Евросоюза, прежде всего – Венгрии, которая блокировала важные для нас решения», – сказал глава государства.