Пилот посадил самолет на лед водохранилища под Пинском, где были рыбаки

Пилот посадил самолет на лед водохранилища под Пинском, где были рыбаки5
- 14.04.2026, 15:12
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Им заинтересовались силовики.
Под Пинском пилот посадил легкомоторный самолёт прямо на лёд водохранилища, где в это время находились рыбаки. Инцидент привлёк внимание силовиков.
Как сообщили в прокуратуре Брестская область, видео необычной посадки обнаружили сотрудники транспортной прокуратуры во время мониторинга социальных сетей. На кадрах видно, как воздушное судно приземляется на замёрзшую поверхность водохранилища Погост в Пинском районе, несмотря на присутствие людей на льду.
Выяснилось, что самолёт принадлежит местному жителю. По данным ведомства, он сознательно нарушил правила использования воздушного пространства, выполнив полёт без получения разрешения в установленной системе.