Симоньян шокировала заявлением о покойном муже 14.04.2026, 15:20

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Российский пропагандист до сих пор не похоронен.

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян, которая активно поддерживает войну РФ против Украины, сделала шокирующее признание, пишет «Главред».

Как пишут российские СМИ, Симоньян не похоронила своего мужа. Более того, кремированное тело путиниста Тиграна Кеосаяна стоит у Симоньян на прикроватной тумбочке.

«Мой каждый день начинается с мысли о нем и заканчивается. Так хотя бы что-то есть со мной рядом. Я по-прежнему ложусь в постель со своим мужем. А что ты мне предлагаешь сделать? Спрятать это в шкаф? Я же знаю, что он рядом. Знаю, что он рад, что это так», — рассказала она.

По словам пропагандистки, Кеосаян говорил Симоньян, что хочет быть похоронен во дворе своего дома, который они строили.

«Где мы будем лежать, мы договорились давным-давно. У нас в доме, который мы строили пять лет и наконец достраиваю теперь уже я, мы туда уже въехали, — там пиния посажена. Я буду лежать под этой пинией. И ты будешь со мной рядом». Я сказала: «Конечно, Тиграша, так и будет». И сейчас я строю стеклянный саркофаг. Пока его прах рядом со мной, на прикроватной тумбочке. Потом я попрошу мой прах и его прах перемешать и поставить в этот саркофаг. И мы там будем с ним, под пинией. Ничего в этом нет грустного», — рассказала Симоньян.

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