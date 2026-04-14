«Ощущение, что попала на рынок из 90-ых» 9 14.04.2026, 15:30

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Минчанка пожаловалась на стандарты обслуживания столичного магазина.

Жительница Минска пожадовалась в Threads на то, что кассир магазина Sela в столичном торговом центре «Галерея» отказалась обслуживать ее за полчаса до закрытия.

«Вчерашний визит оставил ощущение, что я попала не в современный сетевой маркет, а на рынок из 90-х, где клиент всегда не прав, — пишет пользовательница соцсети под ником mishulka.by. — Купила ребенку штаны, пока он был на фудкорте. Через час вернулась с чеками для оформления возврата (размер не подошел). Время 21:30. До закрытия ТРЦ еще полчаса, но кассир в ультимативной форме отказала в возврате.

«Я уже закрыла ту кассу, на которой вы пробивали». Почему кассы начинают закрывать за 30–60 минут до конца рабочего дня? На мой вопрос последовал ответ: «А мне что, после десяти платят, чтобы я тут сидела?»

На просьбу хотя бы извиниться за неудобства, сотрудник выдала: «Может, мне вам ещё в ноги поклониться?»

Когда я упомянула камеры, девушка начала улыбаться со словами: «Камера-то пишет, а звук — нет».

Покупательница напомнила, что согласно Закону РБ «О защите прав потребителей», продавец обязан соблюдать режим работы, а закрытие кассы в 21:30 — это самовольное сокращение рабочего дня.

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