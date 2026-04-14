Александр Коваленко: Любой третьеклассник опровергнет этот маразм Кремля 10 14.04.2026, 19:53

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Что стоит за истерикой Патрушева?

Кремль принялся обвинять страны Балтии и Финляндию в том, что они якобы помогают Украине наносить удары по российским военным целям, предоставляя свое воздушное пространство для пролета украинских дронов. Об этом заявил помощник Путина Николай Патрушев.

Сайт Charter97.org попросил украинского военно-политического обозревателя группы «Информационное сопротивление» Александра Коваленко прокомментировать эти странные заявления:

— Во-первых, Патрушев — это человек, делавший разного рода заявления, которые впоследствии вообще не соответствовали действительности. И порой даже российская официальная информация, которая публиковалась позже, полностью перечила его заявлениям. Напомню его заявления относительно причастности Украины к террористическим актам в «Крокусе», к которым Киев вообще не имел никакого отношения. Впоследствии российское же расследование это и подтвердило. Насколько «высокопоставленный представитель», насколько «уважаемой» спецструктуры, по сути, цитировал и ретранслировал фейки, манипуляции, а не подтвержденную и верифицированную информацию.

Патрушев на сегодняшний день превратился в говорящую голову, которой необходимо чем-то наполнять информационное пространство в России, чтобы потребители информационного фастфуда в РФ все это ели и этому верили. Одного только Нарышкина уже не хватает. Одной только Службой внешней разведки РФ они не могут обойтись.

Во-вторых, таким образом Россия пытается оправдать неспособность своих систем противовоздушной обороны предотвращать налеты украинских дронов.

Конечно же, можно себе предположить, что через страны Балтии или, например, Скандинавии, каким-то образом украинские дроны залетают на территорию РФ, но возникает вопрос, почему в этих обвинениях не фигурирует Польша? Украинские дроны должны как-то залетать в Литву, Латвию, Эстонию, а потом, наверное, даже на территорию Финляндии, но как с территории Украины они могут залететь? Либо через Польшу, либо через Беларусь.

То есть Беларусь, «союзное» государство Российской Федерации, предоставляет свое воздушное пространство для того, чтобы использовался такой маршрут? Или Польша, которая по потенциалу своей армии куда сильнее Эстонии, Литвы, Латвии. В Кремле пытаются как-то игнорировать этот вопрос.

Простейший элементарный диссонанс, который возникает, когда просто открываешь карту. Даже любой третьеклассник средней образовательной школы первой-третьей ступени в РФ, который откроет географическую карту, просто увидит реальность, которую не хотят видеть деды при власти в России, насаждающие такой информационный маразм потребителям информационного фастфуда.

Есть еще третий момент, очень важный, на который необходимо обращать внимание. Россия зачастую использует подобного рода инсинуации и обвинения для того, чтобы впоследствии оправдать свою агрессию против одной из этих стран. Например, против Украины годами формировались разного рода фейки и инсинуации относительно биолабораторий, подготовки некой агрессии, террористических актов против России, формирование в РФ каких-то террористических группировок и так далее.

Генерация разного рода фейковой информации осуществлялась в режиме нон-стоп накануне полномасштабного вторжения, даже когда эта информация вообще и близко не дружила с логикой и здравым смыслом. Поэтому не исключаю, что это может быть определенная информационная подготовка для той категории российского потребителя информационного фастфуда, вот этого плебса, который готов это воспринимать. Россия действительно в краткосрочной перспективе может предпринять определенную операцию против одной из стран Балтии как минимум.

Скорее всего, опять-таки, это может быть Эстония как наиболее на сегодняшний день уязвимая страна из всех стран Европейского союза и Североатлантического Альянса.

Параллельно это попытка еще скрыть абсолютную небоеспособность своей ПВО, ее деградацию. Ведь все ударные дроны ВСУ преодолевают расстояние до российских целей именно по территории РФ.

Это пытаются как-то скрыть, комбинируя обвинения против стран Запада, и при этом параллельно Путин не отказывается от планов вторжения в одну из стран НАТО. Они пытаются это все комплексно воссоединить и скомбинировать в единое целое, чтобы было и оправдание этих ударов, прикрытие неспособности своего ПВО, и, безусловно, для того, чтобы пояснить своему плебсу, почему мы напали, например, условно говоря, на ту же самую Эстонию.

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