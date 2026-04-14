Германия передаст Украине системы ПВО и дальнобойное оружие

Германия передаст Украине системы ПВО и дальнобойное оружие1
- 14.04.2026, 16:02
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Киев получит новые пакеты военной помощи.
Канцлер Германии Фридрих Мерц объявил о новых пакетах помощи Украине, которые включают средства ПВО, дальнобойное оружие и военные поставки, сообщает «Радио Свобода».
«Сегодня мы договорились о новых пакетах поддержки, в первую очередь это касается ПВО, дальнобойного оружия и боеприпасов», - сказал Мерц во время совместного брифинга с украинским президентом Владимиром Зеленским.
Он также добавил, что Киев и Берлин подписали несколько соглашений о сотрудничестве.
По его словам, сотрудничество полезно не только для Украины, но и для Германии и ее безопасности, поскольку в Европе нет другой армии, которая «в течение последних десятилетий имела такой военный опыт».
14 апреля 2026 года президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Германию.