закрыть
20 июля 2026, понедельник, 17:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Германия передаст Украине системы ПВО и дальнобойное оружие

1
  • 14.04.2026, 16:02
  • 4,084
Германия передаст Украине системы ПВО и дальнобойное оружие
Фридрих Мерц

Киев получит новые пакеты военной помощи.

Канцлер Германии Фридрих Мерц объявил о новых пакетах помощи Украине, которые включают средства ПВО, дальнобойное оружие и военные поставки, сообщает «Радио Свобода».

«Сегодня мы договорились о новых пакетах поддержки, в первую очередь это касается ПВО, дальнобойного оружия и боеприпасов», - сказал Мерц во время совместного брифинга с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Он также добавил, что Киев и Берлин подписали несколько соглашений о сотрудничестве.

По его словам, сотрудничество полезно не только для Украины, но и для Германии и ее безопасности, поскольку в Европе нет другой армии, которая «в течение последних десятилетий имела такой военный опыт».

14 апреля 2026 года президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Германию.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Где два казака, там три атамана
Где два казака, там три атамана Николай Статкевич
У последней черты
У последней черты Ирина Халип
Есть хорошие новости из-за океана
Есть хорошие новости из-за океана Юрий Федоренко
Конец газовой сверхдержавы
Конец газовой сверхдержавы Игорь Волобуев