Саудовская Аравия создала в сердце пустыни реку с цветущими берегами

Саудовская Аравия создала в сердце пустыни реку с цветущими берегами4
- 14.04.2026, 16:12
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Масштаб проекта впечатляет.
Саудовская Аравия превратила очищенные сточные воды своей столицы Эр-Рияда в полноводную реку через 120-километровую долину Вади-Ханифа в центре Аравийской пустыни, создав живой зеленый коридор, который теперь поддерживает десятки видов птиц и рыб.
Как пишет Ecoticias, Эр-Рияд ежедневно направляет в канал, идущий через долину Вади-Ханифа, около 1 миллиона кубических метров воды из смеси грунтовых и очищенных вод, что составляет в среднем примерно 410 кубических футов в секунду.
Превращение сточных вод в постоянный поток – это не только трубы и насосы. Программа реконструкции использует естественный, нехимический подход к очистке, основанный на солнечном свете и кислороде для поддержания микроорганизмов и водорослей.
На практике это означает изменение формы водотоков, чтобы вода могла очищаться по мере движения. Открытый канал длиной 57 километров, укреплен скальными образованиями и плотинами для очистки воды и обеспечения ее круглогодичного движения.
Также существует специальная инфраструктура для биологической очистки, включая станцию площадью более 100 000 квадратных метров, которая использует 140 водосливных ячеек и аэрацию для повышения содержания кислорода и снижения уровня загрязняющих веществ.
Были проведены масштабные работы по восстановлению растительности, включавшие посадку десятков тысяч пустынных деревьев и тысяч пальм, что помогает стабилизировать берега и расширить тень в городе.
В исследовании биоремедиационного комплекса Вади-Ханифа были зафиксированы наблюдения 15 видов птиц и 9 видов рыб, а также амфибий и рептилий, что свидетельствует о том, как быстро могут формироваться пищевые цепи вокруг очищенной городской воды.