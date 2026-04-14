Украинские дроны уничтожили три РЛС россиян 14.04.2026, 16:48

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Также поражен ЗРК «Тор-М1».

Подразделения Сил обороны Украины продолжают наносить огневые удары по средствам ПВО противника. В частности, была поражена радиолокационная станция «Небо-У» в крымской Феодосии.

Также подтверждено поражение 13.04.2026 радиолокационной станции системы контроля воздушного пространства в районе Николаевки и радиолокационной станции «Каста-2Е» вблизи населенного пункта Лубяное-Первое. Оба объекта расположены на территории Белгородской области РФ, сообщает Генштаб ВСУ.

Отдельно подтверждено поражение 13.04.2026 зенитного ракетного комплекса «Тор-М1» в районе населенного пункта Лозовое под Луганском.

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