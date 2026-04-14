За три недели в Литву из Беларуси вернулись 826 фур 14.04.2026, 16:57

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Не все из них остаются в этой стране.

За три недели в Литву вернулись в общей сложности 826 литовских фур, задержанных Беларусью несколько месяцев назад. По словам представителя Службы охраны государственной границы (СОГГ) Гедрюса Мишутиса, в последние дни зафиксировано снижение их потока, пишет delfi.lt.

По его словам, к полуночи вторника через пограничный пункт Медининкай вернулось в общей сложности 412 задержанных фур, а через Шальчининкай – 414. За последние сутки через пункт Шальчининкай вернулось 10 фур, а через Медининкай – 4. По словам представителя СОГГ, хотя за последние сутки через пограничный пункт Шальчининкай в Литву из Беларуси вернулось 10 задержанных транспортных средств, в предыдущие три дня их число оставалось однозначным.

«В Шальчининкай за сутки 10 (фур), но до этого три дня подряд было 3, 6, 9. Так что за три недели, что они здесь проезжают, количество явно уменьшилось», – сказал он во вторник.

По словам представителя СОГГ, общий поток грузовых автомобилей через оба пограничных пункта за прошедшие сутки достиг около 200 единиц. Эрландас Микенас, президент ассоциации Linava, объединяющей часть перевозчиков, указал, что небольшая часть перевозчиков направляется через Латвию, а также что некоторые автомобили, зарегистрированные в Литве и используемые польскими перевозчиками, выехали из страны через белорусско-польскую границу. Однако, по его словам, конкретные цифры неизвестны, и данные, предоставленные СОГГ, могут указывать на то, что большинство тех, кто решил вывезти свои автомобили, уже сделали это.

«Есть возможность вернуться через Россию, Беларусь в Латвию, через Латвию, поэтому мы не знаем точную цифру, но их немного. Также польские перевозчики, у которых были полуприцепы с литовскими номерами, возвращались через белорусско-польскую границу, для них было сделано исключение. Арендованные ими полуприцепы имели литовскую регистрацию, они возвращались через Брест. (...) Они использовали (транспортные средства), у них тоже литовская регистрация, но мы тоже не знаем их количество», – рассказал он.

Первые фуры в Литву из Беларуси, где были задержаны, вернулись ранним утром 24 марта. Кризис на границе возник после того, как Беларусь в течение нескольких месяцев атаковала литовское воздушное пространство метеозондами с контрабандой, что привело к решению правительства в конце октября прошлого года закрыть пограничные пункты Медининкай и Шальчининкай.

Позже минский режим запретил литовским фурам передвигаться по территории страны. Было объявлено, что перевозчики, застрявшие на границе, должны будут парковать свои транспортные средства на специальных стоянках, за что с них будет взиматься плата. Однако это создаёт трудности для перевозчиков, стремящихся вернуть своё имущество, поскольку платежи должны производиться белорусской компании, находящейся под европейскими санкциями, поэтому любые транзакции могут быть расценены как нарушение санкций. Решение об освобождении конфискованных грузовиков было принято Лукашенко 23 марта.

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