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Премьер Италии назвала самое эффективное «оружие» для мира в Украине

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  • 14.04.2026, 17:06
  • 4,738
Премьер Италии назвала самое эффективное «оружие» для мира в Украине
Джорджа Мелони

Санкции доказали свою эффективность.

Экономическое давление на Россия остается наиболее действенным инструментом для достижения мира в Украина. Об этом заявила премьер-министр Италия Джорджа Мелони, передает Reuters.

Комментируя возможное смягчение ограничений на импорт российского газа, Мелони подчеркнула, что санкционное давление уже доказало свою эффективность и требует осторожного подхода в дальнейшем.

«Экономическое давление, которое мы оказывали на Россию в последние годы, является самым эффективным инструментом для достижения мира, поэтому мы должны очень взвешенно подходить к дальнейшим решениям», — отметила она.

Также глава правительства выразила надежду, что продвижение к мирному урегулированию между Украиной и Россией произойдет до введения полного запрета на импорт российского газа.

Заявление прозвучало на фоне дискуссий внутри энергетического сектора. В частности, глава компании Eni Клаудио Дескальци ранее указывал, что пока неясно, чем можно заменить около 20 млрд кубометров российского сжиженного газа.

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