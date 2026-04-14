У куриного белка нашли неожиданное полезное свойство 1 14.04.2026, 17:19

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Ранее неизвестный эффект.

Добавка на основе гидролизованного куриного белка может улучшать субъективное качество сна и самочувствие в течение дня. К такому выводу пришли исследователи из Медицинского университета Тайбэя. Работа опубликована в Frontiers in Nutrition.

В рандомизированном двойном слепом плацебо-контролируемом исследовании участвовали 52 человека с жалобами на плохой сон. В течение четырех недель одна группа ежедневно получала 670 мг экстракта куриного белка, другая — плацебо.

В процессе гидролиза куриный белок расщепляют на более мелкие части (пептиды и аминокислоты). Такой «разрезанный» белок легче усваивается организмом, поэтому активно используется для производства спортивных добавок и кормов для животных.

Для оценки параметров сна использовался опросник Питтсбурга (PSQI), который учитывает как общее качество сна, так и его отдельные характеристики. По итогам эксперимента существенной разницы между группами по объективному суммарному показателю сна выявлено не было. Однако участники, принимавшие добавку, сообщили о более высоком субъективном качестве сна — они чаще отмечали, что стали спать лучше.

Также в этой группе наблюдалось умеренное улучшение дневного самочувствия, включая уровень бодрости и работоспособности, хотя этот эффект не достиг строгой статистической значимости.

Авторы объясняют возможное действие добавки наличием биоактивных пептидов в гидролизованном курином белке, которые могут влиять на нервную систему и процессы восстановления организма во время сна.

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