Мастер по оклейке обоев из Витебска стал звездой соцсетей
- 14.04.2026, 17:34
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Помогли профессионализм и домашние питомцы.
Витебский ремонтник Олег создал аккаунт в Threads несколько месяцев назад, но популярность к нему пришла в течение последней недели. Посты с результатами работ стали набирать сотни и тысячи лайков.
«Я Олег из Витебска, — пишет он. — Уже много лет занимаюсь поклейкой обоев. Буду рад всем новым заказчикам. Цена и качество вас приятно порадуют, выполняю поклейки любой сложности. Часть заработка идет на помощь бездомным животным. Пенсионерам обязательно сделаю скидку. Обращайтесь, всем буду рад и благодарен!»
Олег также размещает фото и видео своей повседневной жизни, важное место в которой занимают домашние питомцы – собаки и коты.
«Это мои питомцы, — рассказывает он. — Мой стимул жить и работать. Любить жизнь и все живое на земле. Помогать людям и всем тем, кто в этом нуждается больше всего».
Посты Олега собирают десятки комментариев с благодарностью за качественную работу. Сайт Charter97.org приводит некоторые из них:
— Олег — чудесный, добрейшей души человек. Очень добрый и порядочный! И очень большой профессионал, он умеет делать практически все. Руки золотые, это точно!
— На самом деле вот таких людей, которые честно делают хороший ремонт, их очень мало, буквально на вес золота.
— Олег поклеил мне обои во всей квартире, а еще помог с розетками и покраской дверей, и я так благодарна этому доброму человеку с золотыми руками. Смог из раритетной квартиры сделать свеженькое уютное гнездышко) Ах да, еще убрал все после себя и ни на минуту не задержал срок окончания работ.