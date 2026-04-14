СМИ узнали об условии, которое Буданов поставил Зеленскому 2 14.04.2026, 17:41

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Кирилл Буданов

Фото: Украинская правда

В ОП Украины многое изменилось.

Глава Офиса президента Украина Кирилл Буданов, ранее возглавлявший Главное управление разведки Минобороны, согласился занять новую должность при определённом условии. Об этом 14 апреля сообщает Bloomberg.

Как отмечает издание, ключевым требованием Буданова стало сохранение его военного статуса. По словам журналистов, это ощущается уже на входе в его кабинет: на ресепшене больше нет привычного гражданского персонала — вместо секретаря там находится молодой человек с военной выправкой. В статье приводится эпизод, когда он по телефону произнёс: «Прочитайте, ознакомьтесь и уничтожьте».

Bloomberg также подчёркивает, что пост главы Офиса президента считается одним из самых сложных и конфликтных в украинской политике. Предшественники Буданова — Андрей Богдан и Андрей Ермак — сталкивались с серьёзной критикой и политическими конфликтами.

Сам Буданов признаёт неоднозначную репутацию этой должности, однако, по оценке журналистов, намерен изменить её восприятие.

«Не место определяет человека, а человек формирует это место. Посмотрим, как я покину этот пост», — заявил он.

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