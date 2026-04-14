«Звонивший просил называть «сыном» 8 14.04.2026, 17:50

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Минчанка услышала беседу пенсионерки с «сыном» в подъезде и позвонила 102.

В Минске прохожая помогла предотвратить мошенничество, услышав в подъезде разговор пожилой женщины с телефонными злоумышленниками и сообщив в милицию. Об этом рассказали в ГУВД Мингорисполкома.

К силовикам обратилась 23-летняя жительница города. Она заметила, что незнакомая пенсионерка в подъезде выполняет инструкции, получаемые по телефону от аферистов.

Позже выяснилось, что 65-летняя женщина действительно общалась с мошенниками. Несмотря на предупреждения, она до последнего не верила в обман и даже пыталась продолжить разговор с «сотрудниками» в мессенджере.

По данным ГУВД, ранее другая жительница Бобруйска по указанию злоумышленников приехала в Минск и оставила 23 000 рублей в условленном месте. Мошенники представились «правоохранителями» и убедили её, что проводится «проверка» или «декларирование» средств. Для правдоподобности один из звонивших просил называть его «сыном».

Женщина была уверена, что участвует в «спецоперации» и действует законно, поэтому спрятала деньги в подъезде за стеклопакетом.

Все средства удалось обнаружить и изъять — их планируют вернуть пострадавшей.

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