Украинские пограничники сравняли с землей склады с оружием оккупантов 14.04.2026, 17:54

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Пилоты залетели дронами прямо в складские помещения.

Украинские пограничники-пилоты БПЛА на юге с помощью FPV-дронов отследили движение военного грузовика и нанесли удар по объектам противника.

Пилоты залетели дронами в складские помещения и поразили технику оккупантов. В результате ударов были разгромлены военные грузовики и личный состав.

Кроме того, украинские военные уничтожили вражеское средство радиоэлектронной борьбы, огневую позицию ствольной артиллерии и две пулеметные точки.

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