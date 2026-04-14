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Украинские пограничники сравняли с землей склады с оружием оккупантов

  • 14.04.2026, 17:54
  • 4,244
Украинские пограничники сравняли с землей склады с оружием оккупантов

Пилоты залетели дронами прямо в складские помещения.

Украинские пограничники-пилоты БПЛА на юге с помощью FPV-дронов отследили движение военного грузовика и нанесли удар по объектам противника.

Пилоты залетели дронами в складские помещения и поразили технику оккупантов. В результате ударов были разгромлены военные грузовики и личный состав.

Кроме того, украинские военные уничтожили вражеское средство радиоэлектронной борьбы, огневую позицию ствольной артиллерии и две пулеметные точки.

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