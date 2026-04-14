В РФ Госдума разрешила Путину вводить войска в страны, где арестовывают и судят россиян 39 14.04.2026, 18:19

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Подробности.

Госдума России разрешила диктатору Владимиру Путину вводить войска в иностранные государства — с формулировкой «для защиты прав граждан РФ» (в том числе на случай их ареста).

На это обратило внимание 14 апреля издание The Moscow Times.

Госдума РФ одобрила в первом чтении законопроект, который расширяет полномочия Путина по отправке войск в иностранные государства.

Согласно разработанному правительством документу, диктатор РФ сможет задействовать российскую армию для операций за рубежом в «случае ареста, удержания, уголовного и иного преследования россиян», заявили российские пропагандисты из агентства «Интерфакс».

Кроме того, в документе уточняется, что «речь идет о мерах, принимаемых судами других стран, наделенными полномочиями без участия РФ», а также международными судебными органами, которые в Кремле не признают («компетенция которых не основана на международном договоре РФ или резолюции СБ ООН, принятой в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН»).

Законопроект был внесен в Госдуму после серии предупреждений со стороны НАТО и европейских разведок о возможной подготовке России к военному конфликту с одной или несколькими странами Альянса, отметили в The Moscow Times.

В июне 2025 года глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль сообщил, что разведка имеет «конкретные доказательства» того, что Россия планирует нападение на территорию НАТО, потому что хочет проверить эффективность 5 статьи Североатлантического договора о коллективной самообороне.

По его словам, Кремль больше не верит в соблюдение гарантий НАТО по взаимопомощи, предусмотренных статьей 5, и может попытаться это проверить.

В октябре 2025 года преемник Каля на посту главы BND Мартин Егер заявлял в Бундестаге, что российский диктатор Владимир Путин решительно настроен проверить европейские границы, что может в любой момент перерасти в «горячее противостояние».

«Гибридные средства, которые Россия использует для достижения этой цели, сейчас повсеместны. Частота этих отдельных инцидентов представляет собой новый уровень конфронтации — конфронтацию, в которой Россия рассматривает нас как противника и воюющую сторону», — сказал он.

В январе 2026 года глава Командования поддержки вооруженных сил Германии генерал-лейтенант Геральд Функе заявил, что Россия может атаковать страны НАТО через два-три года.

В интервью The Times он сказал, что готовит Германию к возможному нападению РФ.

26 февраля польское издание Onet заявило, что глава МИД страны Радослав Сикорский оценил стоимость обороны восточного фланга НАТО, в который также входит его страна, в случае нападения РФ.

В заявлении, поданном в парламент, Сикорский, в частности привел расчеты, что в случае возможного нападения РФ защита стран восточного фланга НАТО будет стоить «не менее 1200 миллиардов евро (1,2 трлн евро) — почти столько, сколько стоит шесть лет функционирования польского государства», подытожил он.

26 марта генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в своем отчете за 2025 год заявил — если Россия решится атаковать страны НАТО, одной из главных целей будет энергетика (что уже было доказано войной РФ против Украины.

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