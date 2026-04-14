В США создали механический компьютер без электроэнергии 10 14.04.2026, 18:23

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Фото: TechXsplore

Работает на пружинах.

Новая вычислительная система работает без питания благодаря натяжению пружин и движению стали. Ее разработали исследователи из колледжа Святого Олафа и Сиракузского университета (США).

Как пишет издание Interesting Engineering, такие безбатарейные машины выполняют задачи по логике и памяти с помощью исключительно физических компонентов. Такой подход работает благодаря присущей материалам способности сохранять информацию о своем предыдущем состоянии, в отличие от обычной электроники.

«Мы обычно думаем о памяти как о чем-то на жестком диске компьютера или в нашем мозгу», — сказал доцент кафедры физики колледжа Святого Олафа Джои Полсен. «Однако многие повседневные материалы хранят определенную память о своем прошлом: например, резина может „помнить“, насколько сильно ее сжимали или растягивали в прошлом».

По словам Полсена, исследовательская группа стремилась понять, можно ли использовать повседневные материалы не только для запоминания движений, но и для обработки информации или вычислений.

Инженеры сконструировали три механические системы из стальных стержней и пружин. Каждое из устройств выполняет собственную вычислительную функцию: одно работает как счетчик физических потяжений, второе — как вентиль для различения четных и нечетных входных сигналов, третье выступает датчиком для фиксации приложенной силы.

Принцип работы пружин компьютера

Фото: Nature Communications

Готовая конструкция дает понять, что сложную информацию можно обрабатывать через структурные изменения материала, а не через электрические импульсы.

«Теперь у нас есть рациональный способ создания этих машин, которые могут выполнять простые вычисления без компьютерного чипа или источника питания», — отметил Полсен.

Также новые устройства способны бесперебойно функционировать в экстремальных условиях, где традиционное аппаратное обеспечение мгновенно выходит из строя. Те же кремниевые чипы, к примеру, плавятся под действием сильной жары, дают сбои в условиях высокой радиации и быстро разрушаются в агрессивной химической среде.

В дальнейшем технологию, описанную в журнале Nature Communications, можно будет использовать для создания протезов, которые будут реагировать на давление без аккумуляторов, или специальных датчиков внутри реактивных двигателей, способных отслеживать износ деталей только с помощью вибрации самого двигателя.

«Наши результаты являются одним из шагов к созданию материалов, которые могут чувствовать свою среду, принимать решения, а затем реагировать», — подчеркнул Полсен. «То, о чем мы узнали, часто называют умными материалами. Оно может помочь улучшить жизнь людей благодаря появлению более чувствительных искусственных конечностей или тактильных комнат».

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