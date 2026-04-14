Арина Соболенко попала на обложку нового выпуска Esquire

Арина Соболенко попала на обложку нового выпуска Esquire24
- 14.04.2026, 18:32
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Фотофакт.
Белорусская теннисистка Арина Соболенко стала лицом нового выпуска американской версии журнала Esquire. Фотографию свежей обложки спортсменка опубликовала у себя в Instagram.
«Спасибо за приглашение, Esquire. И не стесняйтесь прислать мне эту шубу», — подписала свой снимок в меховом пальто фиолетового цвета теннисистка.
Редакция журнала пояснила выбор героини нового выпуска тем, что Арина Соболенко «выиграла четыре титула Большого шлема и в настоящее время занимает первое место в мировом рейтинге теннисисток».
«Она спорила с линейными судьями, кричала на тренеров, высмеивала соперниц и разбила вдребезги бесчисленное количество ракеток. Она признавала свои ошибки, но никогда не в ущерб своей игре. Теперь она учится направлять свою ярость в игру, а спокойствие — во все остальное», — презентовал обложку Esquire.
Esquire — это известный международный ежемесячный журнал для мужчин, основанный в США в 1933 году, охватывающий темы культуры, моды, политики и стиля жизни.