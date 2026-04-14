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Генсек НАТО приедет на встречу «Рамштайн» в Германии

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  • 14.04.2026, 19:04
  • 1,964
Генсек НАТО приедет на встречу «Рамштайн» в Германии
Марк Рютте

Она состоится 15 апреля.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте примет участие в заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн», которое состоится 15 апреля в Берлине.

Об этом сообщили в НАТО.

Как отмечается, во время визита в Германию Рютте не только присоединится к заседанию в формате «Рамштайн», но и проведет ряд двусторонних встреч.

В частности, он пообщается с министром иностранных дел Германии Йоханном Вадефулем и министром обороны Борисом Писториусом.

Также запланированы переговоры с министрами обороны Великобритании и Украины — Джоном Хили и Михаилом Федоровым.

Предыдущее заседание в формате «Рамштайн» состоялось 12 февраля в Брюсселе. Тогда союзники подтвердили значительную поддержку Украины.

В частности, британский министр обороны Джон Хили заявил, что партнеры пообещали Украине 35 миллиардов долларов военной помощи в 2026 году.

В свою очередь, глава Минобороны Германии Борис Писториус объявил о передаче Украине дополнительных перехватчиков PAC-3 для систем ПВО.

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