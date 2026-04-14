Ямаль назвал своего футбольного кумира 2 14.04.2026, 19:08

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Ламин Ямаль

Молодая звезда «Барселоны» и сборной Испании надеется сыграть против него на ЧМ.

Молодая звезда «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль выразил восхищение бразильским футболистом Неймаром.

Об этом сообщает Goal.com.

Ямаль назвал Неймара своим кумиром и выразил надежду, что бразилец сыграет на ЧМ-2026.

«Он мой кумир, и я всегда буду благодарен ему за все, что он дал футболу. Он вдохновляет всех. Он тот тип игрока, за игру которого вы заплатите билет, тот тип игрока, игру которого вы пересмотрите снова через три дня, просто чтобы увидеть его движения. Надеюсь, он будет на чемпионате мира».

Неймар является лучшим бомбардиром в истории национальной команды — 79 голов в 128 матчах. Он играл за свою сборную на трех последних мундиалях. В 2014 году бразильцы стали четвертыми на домашнем ЧМ, а в 2018-м и 2022-м вылетели в четвертьфинале.

Неймар выступал за «Барселону», «ПСЖ» и «Аль-Хиляль», а в начале 2025 года звездный форвард вернулся в Сантос, где начинал карьеру.

Ранее Анчелотти не вызвал Неймара на товарищеские матчи с Францией и Хорватией.

Также сообщалось, что главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти не планирует включать Неймара в состав команды на чемпионат мира-2026.

Анчелотти заявлял, что нападающий «Сантоса» может поехать на мундиаль, если будет находиться в надлежащей физической форме.

Ямаль заявлял, что мечтает о финале Испания — Бразилия на ЧМ-2026, после чего планирует провести с Неймаром совместный отпуск.

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