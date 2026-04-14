Белорусы подали коллективный иск против застройщика «Минск Мира»21
- 14.04.2026, 19:16
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Дольщики и собственники квартир требуют компенсации морального вреда.
Дольщики и собственники квартир и помещений столичного жилого комплекса «Минск Мир» подали коллективный иск к застройщику. Об этом стало известно из объявления, которое опубликовала госгазета «Звязда», обратила внимание эксперт по недвижимости Наталья Литовская.
Гражданское дело будет рассматриваться в суде Первомайского района. Ответчиком по нему выступает ООО «Дубай Инвестмент». Коллективный иск подало «Объединение по защите прав потребителей „На стороне права“».
«Требование группы лиц: о компенсации морального вреда», — указано в объявлении.
Другие собственники и дольщики квартир и помещений «Минск Мира» могут присоединиться к коллективному иску до 8 мая 2026 года.