Российские войска уронили еще одну авиабомбу на Белгородскую область 2 14.04.2026, 19:33

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Боеприпас сбросили на село Беловское.

В Белгородской области вновь зафиксировано падение российской авиабомбы: боеприпас ФАБ-250 «нештатно сошел» 12 марта в селе Беловское Белгородского района. Об этом сообщает ASTRA со ссылкой на источники в МЧС. Предыдущий подобный случай произошел всего двумя днями ранее в селе Заломное Корочанского района Белгородской области. А 7 марта авиабомба была обнаружена в районе села Городище того же района. Во всех зафиксированных случаях обошлось без пострадавших.

В общей сложности, по подсчетам ASTRA, за первые месяцы 2026 года на территории России и оккупированных регионов Украины упали не менее 20 российских авиабомб. При этом в 2025 году таких случаев насчитывалось как минимум 143, а в 2024 году — не менее 165.

Ранее ASTRA сообщала, что российская армия начала оснащать советские авиабомбы ФАБ специальными модулями УМПК, которые превращают их в управляемые боеприпасы с крыльями и спутниковой навигацией. Это позволяет запускать их с территории России вне зоны действия украинской ПВО. Однако из-за технических особенностей такие бомбы не всегда достигают цели и могут падать на российской территории.

При этом российские власти стараются не афишировать подобные инциденты. В случаях, когда в результате падения авиабомб страдают мирные жители, причины произошедшего могут объясняться атаками ВСУ, пишет издание.

О регулярных падениях боеприпасов ранее упоминал и связанный с ВКС РФ z-пропагандист Fighterbomber. В январе он заявлял, что подобные случаи происходят, в том числе, непосредственно в черте Белгорода.

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