закрыть
20 июля 2026, понедельник, 20:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В минском «Динамо» опровергли увольнение Квартальнова

3
  • 14.04.2026, 19:59
  • 3,254
В минском «Динамо» опровергли увольнение Квартальнова
Дмитрий Квартальнов

В клубе рекомендовали не отвлекать главного тренера от подготовки к следующему матчу плей-офф КХЛ.

Информация об отставке главного тренера минского «Динамо» Дмитрия Квартальнова не соответствует действительности. Об этом говорится в телеграм-канале белорусского клуба КХЛ.

«Команда и тренерский штаб в полном составе готовятся к завтрашней игре с «Ак Барсом». Рекомендуем вам читать информацию в надежных источниках, а блогерам — не отвлекать нашего главного тренера от подготовки к матчу!» — сказано в сообщении.

Ранее 14 апреля телеграм-канал «Хоккейные сливки» сообщил, что «Динамо» уволило 60-летнего специалиста прямо по ходу серии 1/4 финала плей-офф.

«Динамо» проиграло три матча подряд казанскому «Ак Барсу», в том числе дважды дома. Четвертая игра серии пройдет 15 апреля в Казани.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Где два казака, там три атамана
Где два казака, там три атамана Николай Статкевич
У последней черты
У последней черты Ирина Халип
Есть хорошие новости из-за океана
Есть хорошие новости из-за океана Юрий Федоренко
Конец газовой сверхдержавы
Конец газовой сверхдержавы Игорь Волобуев