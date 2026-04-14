В минском «Динамо» опровергли увольнение Квартальнова

В минском «Динамо» опровергли увольнение Квартальнова3
- 14.04.2026, 19:59
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В клубе рекомендовали не отвлекать главного тренера от подготовки к следующему матчу плей-офф КХЛ.
Информация об отставке главного тренера минского «Динамо» Дмитрия Квартальнова не соответствует действительности. Об этом говорится в телеграм-канале белорусского клуба КХЛ.
«Команда и тренерский штаб в полном составе готовятся к завтрашней игре с «Ак Барсом». Рекомендуем вам читать информацию в надежных источниках, а блогерам — не отвлекать нашего главного тренера от подготовки к матчу!» — сказано в сообщении.
Ранее 14 апреля телеграм-канал «Хоккейные сливки» сообщил, что «Динамо» уволило 60-летнего специалиста прямо по ходу серии 1/4 финала плей-офф.
«Динамо» проиграло три матча подряд казанскому «Ак Барсу», в том числе дважды дома. Четвертая игра серии пройдет 15 апреля в Казани.