На крупнейшем в России пороховом заводе произошел пожар

На крупнейшем в России пороховом заводе произошел пожар7
- 14.04.2026, 20:18
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Что известно.
На Казанском пороховом заводе произошло частичное обрушение конструкции в результате пожара, сообщили в пресс-службе главы Татарстана.
В результате инцидента есть пострадавшие, им оказывается необходимая медицинская помощь.
В пресс-службе также подчеркнули, что жизни и здоровью людей ничего не угрожает, а специальная комиссия выясняет причины произошедшего.
Казанский пороховой завод — одно из крупнейших в России предприятий по производству пороха и зарядов для военного и спортивного оружия. 12 апреля 2022 года ему было присвоено звание «Предприятие трудовой доблести».