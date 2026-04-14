На крупнейшем в России пороховом заводе произошел пожар 7 14.04.2026, 20:18

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Что известно.

На Казанском пороховом заводе произошло частичное обрушение конструкции в результате пожара, сообщили в пресс-службе главы Татарстана.

В результате инцидента есть пострадавшие, им оказывается необходимая медицинская помощь.

В пресс-службе также подчеркнули, что жизни и здоровью людей ничего не угрожает, а специальная комиссия выясняет причины произошедшего.

Казанский пороховой завод — одно из крупнейших в России предприятий по производству пороха и зарядов для военного и спортивного оружия. 12 апреля 2022 года ему было присвоено звание «Предприятие трудовой доблести».

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