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Витеблянка отправляла пожертвования «Киану Ривзу»

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  • 14.04.2026, 20:24
  • 6,224
Витеблянка отправляла пожертвования «Киану Ривзу»
Киану Ривз

«Актер» жаловался на отсутствие кассовых сборов.

Витеблянка хотела взять кредит, чтобы помочь «Киану Ривзу». Про отношения белоруски якобы со знаменитостью рассказали в Октябрьском РОВД Витебска, пишет Telegram-канал «Милиция Беларуси. Мы – НА СТРАЖЕ».

По информации правоохранителей, 67-летняя женщина общалась с лжеактером в соцсетях.

«Он жаловался на отсутствие кассовых сборов: «Матрицу» никто не смотрит, а «Джон Уик» уже постарел. Пенсионерка переживала, что бедняжка сидит на хлебе и воде», – рассказала майор милиции Ксения Березовская.

В первый раз взволнованная женщина отправила мошенникам 4 тыс. Тогда сумма не вызвала подозрений в банковской системе, и деньги спокойно отправились к получателям.

Витеблянка на этом не остановилась и решила взять кредит для любимого. Женщина прошла допросы менеджера на заявку в размере 7 тыс.

В ходе общения с сотрудником банка в порыве эмоций белоруска все-таки показала фото актера и рассказала, что скоро отправится к возлюбленному. Тогда сотрудница сразу сообщила о происходящем в службу безопасности.

Правоохранителей пенсионерка встретила агрессивно. Только спустя час ее удалось убедить, что с ней общался не Киану Ривз, а мошенники и проблем с заработком у настоящего актера нет.

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