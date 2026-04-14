США возобновили санкции против нефти из России 14 14.04.2026, 20:45

13,462

Временную лицензию не продлили.

Санкции США против российской нефти вновь начали действовать — после того, как администрация Дональда Трампа в минувшие выходные не продлила отсрочку, которая была введена из-за американской войны против Ирана.

Об этом 14 апреля сообщает издание Politico.

При этом в Министерва финансов США не ответили на запрос издания об истечении исключения из санкций, но сослалось на мартовское заявление министра финансов Скотта Бессента, который назвал этот шаг «краткосрочной мерой».

Согласно данным источников Politico, до 11 апреля не было ясно, будет ли разрешение на отказ от санкций аннулировано ведомством.

«Член комитета Сената по международным отношениям Джин Шахин, лидер меньшинства в Сенате Чак Шумер и член комитета Сената по банковскому делу Элизабет Уоррен 10 апреля оказали давление на администрацию Трампа, чтобы она не продлевала общую лицензию Министерства финансов, заявив, что она позволила России и ее пособникам заработать более $4 млрд», — пишет издание.

Однако помощник одного из сенаторов-демократа заявил Politico, что конец срока действия исключения из санкций «едва ли является поводом для радости».

«Теперь эта лицензия еще больше стимулирует всех российских посредников загружать нефть, подпадающую под санкции, в ожидании очередной „непредвиденной прибыли“ от лицензии или потому, что администрация Трампа дала понять, что готова быстро закрыть глаза на российскую нефть, чтобы смягчить последствия своей политики в отношении Ирана», — сказал он.

При этом, как заявил Politico уполномоченный президента Украины по санкциям Владимир Власюк, официальный Киев поддерживает решение США не продлевать действие отсрочки от санкций в отношении России.

«Сокращение доходов России от нефти и газа является ключевым инструментом в продвижении мирных усилий», — сказал он.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com