Усик и Верховен впервые сошлись в битве взглядов перед боем в Египте 5 14.04.2026, 20:48

12,726

Бой Усик — Верховен состоится 23 мая

Фото: Reuters/Matthew Childs

Видео.

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик и нидерландский кикбоксер Рико Верховен встретились на первой дуэли взглядов.

Битва взглядов оказалась довольно длительной и была прервана лишь после вмешательства британского промоутера Эдди Хирна.

Бой за пояс WBC между Усиком и Верховеном запланирован на 23 мая 2026 года в Гизе (Египет).

Верховен считается одним из величайших кикбоксеров всех времен. Он более 11 лет удерживал титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии Glory. Ему принадлежат многочисленные рекорды в этом промоушене, в частности по наибольшему количеству побед в титульных боях (14) и наибольшему количеству побед (28) в целом.

На боксерском ринге Верховен дебютировал в 2014-м, одолев венгра Яноша Финферу нокаутом во втором раунде. После этого он продолжил карьеру в кикбоксинге.

В прошлом году Усик во второй раз стал абсолютным чемпионом в супертяжелом весе, нокаутировав Даниэля Дюбуа в пятом раунде. Впоследствии Александр потерял звание абсолюта, отказавшись от титула WBO.

Undisputed vs. Undisputed 🔥



Oleksandr Usyk and Rico Verhoeven face-off 🥊#UsykRico | Glory In Giza | May 23 | @RingMagazine ▪️ pic.twitter.com/DFQMhPnfQi — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) April 14, 2026

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com