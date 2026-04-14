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Усик и Верховен впервые сошлись в битве взглядов перед боем в Египте

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  • 14.04.2026, 20:48
  • 12,726
Усик и Верховен впервые сошлись в битве взглядов перед боем в Египте
Бой Усик — Верховен состоится 23 мая
Фото: Reuters/Matthew Childs

Видео.

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик и нидерландский кикбоксер Рико Верховен встретились на первой дуэли взглядов.

Битва взглядов оказалась довольно длительной и была прервана лишь после вмешательства британского промоутера Эдди Хирна.

Бой за пояс WBC между Усиком и Верховеном запланирован на 23 мая 2026 года в Гизе (Египет).

Верховен считается одним из величайших кикбоксеров всех времен. Он более 11 лет удерживал титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии Glory. Ему принадлежат многочисленные рекорды в этом промоушене, в частности по наибольшему количеству побед в титульных боях (14) и наибольшему количеству побед (28) в целом.

На боксерском ринге Верховен дебютировал в 2014-м, одолев венгра Яноша Финферу нокаутом во втором раунде. После этого он продолжил карьеру в кикбоксинге.

В прошлом году Усик во второй раз стал абсолютным чемпионом в супертяжелом весе, нокаутировав Даниэля Дюбуа в пятом раунде. Впоследствии Александр потерял звание абсолюта, отказавшись от титула WBO.

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