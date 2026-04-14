Путин поручил возродить существовавшее в СССР общество изобретателей и рационализаторов 21 14.04.2026, 21:13

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Диктатор РФ ведет страну в прошлое.

Владимир Путин подписал указ о создании Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов — структуры, призванной объединить усилия государства и общества для достижения технологического лидерства страны. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В указе говорится, что новая организация должна содействовать развитию изобретательской и рационализаторской деятельности, ее популяризации, а также поддержке и внедрению инженерно-технических инициатив. Правительству поручено предусмотреть бюджетные субсидии для обеспечения работы общества, включая его региональные отделения. Министерству науки и высшего образования совместно с Росимуществом предписано обеспечить размещение центрального офиса в Москве и подразделений в регионах, передает The Moscow Times.

В СССР с 1958 года существовала аналогичная структура — Всесоюзное общество изобретателей и рационализаторов (ВОИР), которое было одной из крупнейших общественных организаций страны. ВИОР занималось выявлением, поддержкой и внедрением рационализаторских предложений на предприятиях. На пике общество объединяло около 15 млн человек, включая рабочих, инженеров, ученых и конструкторов.

Возрождение структуры происходит на фоне острейшего технологического отставания России от других стран. По данным Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, расходы бюджета на гражданскую науку упали до 0,36% ВВП — минимума с 2000-х годов. Число исследователей упало с миллиона в начале 1990-х до 350 тысяч, а война с Украиной ускорила «утечку мозгов»: темпы отъезда ученых, согласно подсчетам специалиста Немецкого центра исследований высшего образования и науки Андрея Ловакова, выросли более чем вчетверо.

Российские операторы связи вынуждены сотрудничать с китайским гигантом China Mobile для внедрения сетей 5G — на десять лет позже передовых стран. Дела в авиапроме также не внушают оптимизма: обновленный план ОАК предполагает выпуск около 570 машин к 2035 году, тогда как изначально к 2030 году планировалось более 1000. При этом за 2022–2025 годы флот пополнился лишь 13 новыми бортами.

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