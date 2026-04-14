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На Витебщине продают арестованный за долги туалет

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  • 14.04.2026, 21:16
  • 7,160
На Витебщине продают арестованный за долги туалет

Его можно купить с аукциона.

Уличный туалет в Городке (Витебская область) выставили на торги. Объявление о приеме заявок для участия в аукционе опубликовала площадка «Белюробеспечение». Внимание на лот обратил телеграм-канал «Витебск, я гуляю».

Уличный туалет — часть производственной площадки бывшего Городокского хлебоприемного предприятия, ставшего со временем филиалом Витебского комбината хлебопродуктов. Эту площадку у Витебского КХП арестовали за долги и выставили на продажу.

Туалет площадью 2,7 квадрата хотят продать с аукциона по начальной цене в 360 рублей. Объект располагается на земельном участке площадью 1.7169 га с правом постоянного пользования. Отдельная делянка под обслуживание капитального строения не выделена.

Торги назначены на 28 апреля.

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