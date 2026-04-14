На Витебщине продают арестованный за долги туалет

На Витебщине продают арестованный за долги туалет10
- 14.04.2026, 21:16
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Его можно купить с аукциона.
Уличный туалет в Городке (Витебская область) выставили на торги. Объявление о приеме заявок для участия в аукционе опубликовала площадка «Белюробеспечение». Внимание на лот обратил телеграм-канал «Витебск, я гуляю».
Уличный туалет — часть производственной площадки бывшего Городокского хлебоприемного предприятия, ставшего со временем филиалом Витебского комбината хлебопродуктов. Эту площадку у Витебского КХП арестовали за долги и выставили на продажу.
Туалет площадью 2,7 квадрата хотят продать с аукциона по начальной цене в 360 рублей. Объект располагается на земельном участке площадью 1.7169 га с правом постоянного пользования. Отдельная делянка под обслуживание капитального строения не выделена.
Торги назначены на 28 апреля.